SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BlackRock
Aleksei Krasnoshtanov

BlackRock

Aleksei Krasnoshtanov
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 120%
OnFin-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 652
Kârla kapanan işlemler:
4 461 (67.06%)
Zararla kapanan işlemler:
2 191 (32.94%)
En iyi işlem:
1 268.33 USD
En kötü işlem:
-1 179.29 USD
Brüt kâr:
90 154.23 USD (732 103 pips)
Brüt zarar:
-53 112.85 USD (603 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (87.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 393.29 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
31.41
Alış işlemleri:
3 304 (49.67%)
Satış işlemleri:
3 348 (50.33%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
5.57 USD
Ortalama kâr:
20.21 USD
Ortalama zarar:
-24.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-898.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 179.29 USD (1)
Aylık büyüme:
2.55%
Yıllık tahmin:
30.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
1 179.29 USD (4.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.66% (1 179.29 USD)
Varlığa göre:
2.13% (2 006.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.ecn 1069
EURCAD.ecn 1054
NZDCAD.ecn 935
EURUSD.ecn 878
AUDUSD.ecn 831
GBPUSD.ecn 625
USDCAD.ecn 605
USDJPY.ecn 484
CHFJPY.ecn 169
Nasdaq100 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.ecn 4.7K
EURCAD.ecn 5.8K
NZDCAD.ecn 4.7K
EURUSD.ecn 6.4K
AUDUSD.ecn 5.8K
GBPUSD.ecn 4.1K
USDCAD.ecn 2.9K
USDJPY.ecn 2K
CHFJPY.ecn 692
Nasdaq100 0
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.ecn 28K
EURCAD.ecn 25K
NZDCAD.ecn 22K
EURUSD.ecn 19K
AUDUSD.ecn 25K
GBPUSD.ecn 19K
USDCAD.ecn 24K
USDJPY.ecn 20K
CHFJPY.ecn -23K
Nasdaq100 45
BTCUSD -30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 268.33 USD
En kötü işlem: -1 179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +87.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -898.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OnFin-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Торгует робот
İnceleme yok
2025.10.01 04:04
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BlackRock
Ayda 30 USD
120%
0
0
USD
94K
USD
95
99%
6 652
67%
100%
1.69
5.57
USD
2%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.