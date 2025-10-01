SegnaliSezioni
Aleksei Krasnoshtanov

BlackRock

Aleksei Krasnoshtanov
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 120%
OnFin-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 652
Profit Trade:
4 461 (67.06%)
Loss Trade:
2 191 (32.94%)
Best Trade:
1 268.33 USD
Worst Trade:
-1 179.29 USD
Profitto lordo:
90 154.23 USD (732 103 pips)
Perdita lorda:
-53 112.85 USD (603 331 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (87.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 393.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
31.41
Long Trade:
3 304 (49.67%)
Short Trade:
3 348 (50.33%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
20.21 USD
Perdita media:
-24.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-898.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 179.29 USD (1)
Crescita mensile:
2.55%
Previsione annuale:
30.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
1 179.29 USD (4.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.66% (1 179.29 USD)
Per equità:
2.13% (2 006.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.ecn 1069
EURCAD.ecn 1054
NZDCAD.ecn 935
EURUSD.ecn 878
AUDUSD.ecn 831
GBPUSD.ecn 625
USDCAD.ecn 605
USDJPY.ecn 484
CHFJPY.ecn 169
Nasdaq100 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.ecn 4.7K
EURCAD.ecn 5.8K
NZDCAD.ecn 4.7K
EURUSD.ecn 6.4K
AUDUSD.ecn 5.8K
GBPUSD.ecn 4.1K
USDCAD.ecn 2.9K
USDJPY.ecn 2K
CHFJPY.ecn 692
Nasdaq100 0
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.ecn 28K
EURCAD.ecn 25K
NZDCAD.ecn 22K
EURUSD.ecn 19K
AUDUSD.ecn 25K
GBPUSD.ecn 19K
USDCAD.ecn 24K
USDJPY.ecn 20K
CHFJPY.ecn -23K
Nasdaq100 45
BTCUSD -30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 268.33 USD
Worst Trade: -1 179 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.91 USD
Massima perdita consecutiva: -898.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OnFin-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торгует робот
Non ci sono recensioni
2025.10.01 04:04
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlackRock
30USD al mese
120%
0
0
USD
94K
USD
95
99%
6 652
67%
100%
1.69
5.57
USD
2%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.