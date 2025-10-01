SignauxSections
BlackRock

Aleksei Krasnoshtanov
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 120%
OnFin-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 652
Bénéfice trades:
4 461 (67.06%)
Perte trades:
2 191 (32.94%)
Meilleure transaction:
1 268.33 USD
Pire transaction:
-1 179.29 USD
Bénéfice brut:
90 154.23 USD (732 103 pips)
Perte brute:
-53 112.85 USD (603 331 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (87.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 393.29 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.57%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
31.41
Longs trades:
3 304 (49.67%)
Courts trades:
3 348 (50.33%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
5.57 USD
Bénéfice moyen:
20.21 USD
Perte moyenne:
-24.24 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-898.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 179.29 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.55%
Prévision annuelle:
30.99%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
1 179.29 USD (4.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.66% (1 179.29 USD)
Par fonds propres:
2.13% (2 006.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD.ecn 1069
EURCAD.ecn 1054
NZDCAD.ecn 935
EURUSD.ecn 878
AUDUSD.ecn 831
GBPUSD.ecn 625
USDCAD.ecn 605
USDJPY.ecn 484
CHFJPY.ecn 169
Nasdaq100 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD.ecn 4.7K
EURCAD.ecn 5.8K
NZDCAD.ecn 4.7K
EURUSD.ecn 6.4K
AUDUSD.ecn 5.8K
GBPUSD.ecn 4.1K
USDCAD.ecn 2.9K
USDJPY.ecn 2K
CHFJPY.ecn 692
Nasdaq100 0
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD.ecn 28K
EURCAD.ecn 25K
NZDCAD.ecn 22K
EURUSD.ecn 19K
AUDUSD.ecn 25K
GBPUSD.ecn 19K
USDCAD.ecn 24K
USDJPY.ecn 20K
CHFJPY.ecn -23K
Nasdaq100 45
BTCUSD -30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 268.33 USD
Pire transaction: -1 179 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +87.91 USD
Perte consécutive maximale: -898.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OnFin-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Торгует робот
Aucun avis
2025.10.01 04:04
No swaps are charged on the signal account
