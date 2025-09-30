SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Infinity500
Gonzalo Frias Villa

Infinity500

Gonzalo Frias Villa
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ErranteSC-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
37.28 EUR
En kötü işlem:
-182.00 EUR
Brüt kâr:
83.94 EUR (1 941 pips)
Brüt zarar:
-579.14 EUR (5 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (72.88 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
72.88 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.90%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
9 (75.00%)
Satış işlemleri:
3 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.14
Beklenen getiri:
-41.27 EUR
Ortalama kâr:
11.99 EUR
Ortalama zarar:
-115.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-578.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-578.51 EUR (4)
Aylık büyüme:
-95.18%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.21 EUR
Maksimum:
578.51 EUR (99.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
EURUSD+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD+ 82
GBPUSD+ -660
EURUSD+ 10
EURNZD+ 2
CHFJPY+ 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD+ 1.3K
GBPUSD+ -5.6K
EURUSD+ 214
EURNZD+ 366
CHFJPY+ 45
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.28 EUR
En kötü işlem: -182 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +72.88 EUR
Maksimum ardışık zarar: -578.51 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ErranteSC-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 20:37
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 7.35% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.94% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

