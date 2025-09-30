SegnaliSezioni
Gonzalo Frias Villa

Infinity500

Gonzalo Frias Villa
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ErranteSC-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
37.28 EUR
Worst Trade:
-182.00 EUR
Profitto lordo:
83.94 EUR (1 941 pips)
Perdita lorda:
-579.14 EUR (5 622 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (72.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
72.88 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.90%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-41.27 EUR
Profitto medio:
11.99 EUR
Perdita media:
-115.83 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-578.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-578.51 EUR (4)
Crescita mensile:
-95.18%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
497.21 EUR
Massimale:
578.51 EUR (99.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
EURUSD+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD+ 82
GBPUSD+ -660
EURUSD+ 10
EURNZD+ 2
CHFJPY+ 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD+ 1.3K
GBPUSD+ -5.6K
EURUSD+ 214
EURNZD+ 366
CHFJPY+ 45
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.28 EUR
Worst Trade: -182 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +72.88 EUR
Massima perdita consecutiva: -578.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ErranteSC-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.30 20:37
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 7.35% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.94% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
