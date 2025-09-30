SignauxSections
Gonzalo Frias Villa

Infinity500

Gonzalo Frias Villa
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ErranteSC-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
7 (58.33%)
Perte trades:
5 (41.67%)
Meilleure transaction:
37.28 EUR
Pire transaction:
-182.00 EUR
Bénéfice brut:
83.94 EUR (1 941 pips)
Perte brute:
-579.14 EUR (5 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (72.88 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
72.88 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.89%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
9 (75.00%)
Courts trades:
3 (25.00%)
Facteur de profit:
0.14
Rendement attendu:
-41.27 EUR
Bénéfice moyen:
11.99 EUR
Perte moyenne:
-115.83 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-578.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-578.51 EUR (4)
Croissance mensuelle:
-95.18%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
497.21 EUR
Maximal:
578.51 EUR (99.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
EURUSD+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD+ 82
GBPUSD+ -660
EURUSD+ 10
EURNZD+ 2
CHFJPY+ 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD+ 1.3K
GBPUSD+ -5.6K
EURUSD+ 214
EURNZD+ 366
CHFJPY+ 45
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.28 EUR
Pire transaction: -182 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +72.88 EUR
Perte consécutive maximale: -578.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ErranteSC-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.30 20:37
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 7.35% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.94% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Infinity500
30 USD par mois
0%
0
0
USD
505
EUR
10
16%
12
58%
100%
0.14
-41.27
EUR
0%
1:500
