Polawat Atchariyachanvanit

Safe Grid

Polawat Atchariyachanvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Axi-US50-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
33 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
56.19 USD (26 059 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
33 (56.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.19 USD (33)
Sharpe oranı:
1.67
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
33 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.41% (42.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 26K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +56.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US50-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Safe grid from 45-85. The recommended capital is 5200USD or more but can function from 1600usd.
İnceleme yok
2025.09.29 23:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
