Polawat Atchariyachanvanit

Safe Grid

Polawat Atchariyachanvanit
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Axi-US50-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
33 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
4.42 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
56.19 USD (26 059 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
33 (56.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.19 USD (33)
Ratio de Sharpe:
1.67
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.49%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
33 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
1.70 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.41% (42.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 26K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.42 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +56.19 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US50-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Safe grid from 45-85. The recommended capital is 5200USD or more but can function from 1600usd.
Aucun avis
2025.09.29 23:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
