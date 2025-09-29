- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
33 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.42 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
56.19 USD (26 059 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
33 (56.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.19 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
33 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.41% (42.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|26K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +56.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US50-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Safe grid from 45-85. The recommended capital is 5200USD or more but can function from 1600usd.
