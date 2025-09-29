- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
27 (65.85%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (34.15%)
En iyi işlem:
25.11 USD
En kötü işlem:
-17.76 USD
Brüt kâr:
161.36 USD (14 203 pips)
Brüt zarar:
-79.54 USD (7 303 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (42.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.47 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
24 (58.54%)
Satış işlemleri:
17 (41.46%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-5.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.80 USD (4)
Aylık büyüme:
37.24%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.55 USD
Maksimum:
59.29 USD (40.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.40% (59.29 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.11 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.13 × 16
|
OrbexGlobal-Live
|1.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|3.60 × 25
|
ICMarketsSC-Live24
|4.00 × 4
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|6.50 × 26
|
ICMarketsSC-Live23
|8.17 × 6
|
FBS-Real-3
|20.38 × 32
İnceleme yok