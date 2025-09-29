- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
27 (65.85%)
Loss Trade:
14 (34.15%)
Best Trade:
25.11 USD
Worst Trade:
-17.76 USD
Profitto lordo:
161.36 USD (14 203 pips)
Perdita lorda:
-79.54 USD (7 303 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (42.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.47 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
24 (58.54%)
Short Trade:
17 (41.46%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-5.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.80 USD (4)
Crescita mensile:
37.24%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.55 USD
Massimale:
59.29 USD (40.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.40% (59.29 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.11 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.47 USD
Massima perdita consecutiva: -44.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.13 × 16
|
OrbexGlobal-Live
|1.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|3.60 × 25
|
ICMarketsSC-Live24
|4.00 × 4
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|6.50 × 26
|
ICMarketsSC-Live23
|8.17 × 6
|
FBS-Real-3
|20.38 × 32
