Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.13 × 16 OrbexGlobal-Live 1.00 × 2 TradersGlobalGroup-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-Live14 3.60 × 25 ICMarketsSC-Live24 4.00 × 4 MEXAtlantic-Real-2 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 6.50 × 26 ICMarketsSC-Live23 8.17 × 6 FBS-Real-3 20.38 × 32