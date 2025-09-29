- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
19.84 HKD
En kötü işlem:
0.00 HKD
Brüt kâr:
78.87 HKD (1 018 pips)
Brüt zarar:
0.00 HKD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (78.87 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
78.87 HKD (11)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
96.48%
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
7.17 HKD
Ortalama kâr:
7.17 HKD
Ortalama zarar:
0.00 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 HKD (0)
Aylık büyüme:
0.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
0.00 HKD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.45% (54.92 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|524
|AUDUSD
|494
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.84 HKD
En kötü işlem: -0 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +78.87 HKD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.79 × 14
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
12K
HKD
HKD
1
100%
11
100%
96%
n/a
7.17
HKD
HKD
0%
1:500