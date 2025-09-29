- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
19.84 HKD
Worst Trade:
0.00 HKD
Profitto lordo:
78.87 HKD (1 018 pips)
Perdita lorda:
0.00 HKD
Vincite massime consecutive:
11 (78.87 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
78.87 HKD (11)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
96.48%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.17 HKD
Profitto medio:
7.17 HKD
Perdita media:
0.00 HKD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 HKD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 HKD (0)
Crescita mensile:
0.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
0.00 HKD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.45% (54.92 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|524
|AUDUSD
|494
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.79 × 14
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
12K
HKD
HKD
1
100%
11
100%
96%
n/a
7.17
HKD
HKD
0%
1:500