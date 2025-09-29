SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alex wk
Wing Kwong Lai

Alex wk

Wing Kwong Lai
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
19.84 HKD
Worst Trade:
0.00 HKD
Profitto lordo:
78.87 HKD (1 018 pips)
Perdita lorda:
0.00 HKD
Vincite massime consecutive:
11 (78.87 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
78.87 HKD (11)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
96.48%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.17 HKD
Profitto medio:
7.17 HKD
Perdita media:
0.00 HKD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 HKD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 HKD (0)
Crescita mensile:
0.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
0.00 HKD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.45% (54.92 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
AUDUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
AUDUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 524
AUDUSD 494
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.84 HKD
Worst Trade: -0 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +78.87 HKD
Massima perdita consecutiva: -0.00 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
TMGM.TradeMax-Live8
1.79 × 14
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
2025.09.30 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 14:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 14:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 14:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
