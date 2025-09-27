SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Look up at the starry sky
Hong Wei Guo

Look up at the starry sky

Hong Wei Guo
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -57%
Axi-US888-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
333 (68.65%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (31.34%)
En iyi işlem:
426.20 USD
En kötü işlem:
-1 258.25 USD
Brüt kâr:
10 101.63 USD (407 093 pips)
Brüt zarar:
-9 990.28 USD (833 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (1 029.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 677.64 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
276 (56.91%)
Satış işlemleri:
209 (43.09%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
30.34 USD
Ortalama zarar:
-65.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-94.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 466.80 USD (3)
Aylık büyüme:
-28.07%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
502.82 USD
Maksimum:
2 784.02 USD (89.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.44% (724.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 347
US30 76
NAS100.fs 38
BTCUSD 11
USOIL 5
GBPJPY.pro 2
FRA40 1
DJ30.fs 1
US500 1
GBPUSD.pro 1
USDCHF.pro 1
EURJPY.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 1.4K
US30 -185
NAS100.fs -758
BTCUSD -297
USOIL 6
GBPJPY.pro -5
FRA40 -11
DJ30.fs 2
US500 0
GBPUSD.pro -2
USDCHF.pro 4
EURJPY.pro -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 20K
US30 22K
NAS100.fs -99K
BTCUSD -370K
USOIL 272
GBPJPY.pro -653
FRA40 -950
DJ30.fs 500
US500 -9
GBPUSD.pro -173
USDCHF.pro 339
EURJPY.pro -67
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +426.20 USD
En kötü işlem: -1 258 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 029.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

稳定的交易，目标百万美元
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 10:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.27 12:25
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 10.66% of days out of the 244 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol