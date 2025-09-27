- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
333 (68.65%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (31.34%)
En iyi işlem:
426.20 USD
En kötü işlem:
-1 258.25 USD
Brüt kâr:
10 101.63 USD (407 093 pips)
Brüt zarar:
-9 990.28 USD (833 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (1 029.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 677.64 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
276 (56.91%)
Satış işlemleri:
209 (43.09%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
30.34 USD
Ortalama zarar:
-65.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-94.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 466.80 USD (3)
Aylık büyüme:
-28.07%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
502.82 USD
Maksimum:
2 784.02 USD (89.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.44% (724.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|347
|US30
|76
|NAS100.fs
|38
|BTCUSD
|11
|USOIL
|5
|GBPJPY.pro
|2
|FRA40
|1
|DJ30.fs
|1
|US500
|1
|GBPUSD.pro
|1
|USDCHF.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|1.4K
|US30
|-185
|NAS100.fs
|-758
|BTCUSD
|-297
|USOIL
|6
|GBPJPY.pro
|-5
|FRA40
|-11
|DJ30.fs
|2
|US500
|0
|GBPUSD.pro
|-2
|USDCHF.pro
|4
|EURJPY.pro
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|20K
|US30
|22K
|NAS100.fs
|-99K
|BTCUSD
|-370K
|USOIL
|272
|GBPJPY.pro
|-653
|FRA40
|-950
|DJ30.fs
|500
|US500
|-9
|GBPUSD.pro
|-173
|USDCHF.pro
|339
|EURJPY.pro
|-67
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +426.20 USD
En kötü işlem: -1 258 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 029.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
稳定的交易，目标百万美元
İnceleme yok