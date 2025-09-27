SegnaliSezioni
Hong Wei Guo

Look up at the starry sky

Hong Wei Guo
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -57%
Axi-US888-Live
1:100
Trade:
485
Profit Trade:
333 (68.65%)
Loss Trade:
152 (31.34%)
Best Trade:
426.20 USD
Worst Trade:
-1 258.25 USD
Profitto lordo:
10 101.63 USD (407 093 pips)
Perdita lorda:
-9 990.28 USD (833 677 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (1 029.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 677.64 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
276 (56.91%)
Short Trade:
209 (43.09%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
30.34 USD
Perdita media:
-65.73 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-94.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 466.80 USD (3)
Crescita mensile:
-28.07%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
502.82 USD
Massimale:
2 784.02 USD (89.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.44% (724.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 347
US30 76
NAS100.fs 38
BTCUSD 11
USOIL 5
GBPJPY.pro 2
FRA40 1
DJ30.fs 1
US500 1
GBPUSD.pro 1
USDCHF.pro 1
EURJPY.pro 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 1.4K
US30 -185
NAS100.fs -758
BTCUSD -297
USOIL 6
GBPJPY.pro -5
FRA40 -11
DJ30.fs 2
US500 0
GBPUSD.pro -2
USDCHF.pro 4
EURJPY.pro -1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 20K
US30 22K
NAS100.fs -99K
BTCUSD -370K
USOIL 272
GBPJPY.pro -653
FRA40 -950
DJ30.fs 500
US500 -9
GBPUSD.pro -173
USDCHF.pro 339
EURJPY.pro -67
Best Trade: +426.20 USD
Worst Trade: -1 258 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 029.22 USD
Massima perdita consecutiva: -94.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

稳定的交易，目标百万美元
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 10:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.27 12:25
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 10.66% of days out of the 244 days of the signal's entire lifetime.
