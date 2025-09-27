- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
333 (68.65%)
Loss Trade:
152 (31.34%)
Best Trade:
426.20 USD
Worst Trade:
-1 258.25 USD
Profitto lordo:
10 101.63 USD (407 093 pips)
Perdita lorda:
-9 990.28 USD (833 677 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (1 029.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 677.64 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
276 (56.91%)
Short Trade:
209 (43.09%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
30.34 USD
Perdita media:
-65.73 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-94.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 466.80 USD (3)
Crescita mensile:
-28.07%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
502.82 USD
Massimale:
2 784.02 USD (89.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.44% (724.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|347
|US30
|76
|NAS100.fs
|38
|BTCUSD
|11
|USOIL
|5
|GBPJPY.pro
|2
|FRA40
|1
|DJ30.fs
|1
|US500
|1
|GBPUSD.pro
|1
|USDCHF.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|1.4K
|US30
|-185
|NAS100.fs
|-758
|BTCUSD
|-297
|USOIL
|6
|GBPJPY.pro
|-5
|FRA40
|-11
|DJ30.fs
|2
|US500
|0
|GBPUSD.pro
|-2
|USDCHF.pro
|4
|EURJPY.pro
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|20K
|US30
|22K
|NAS100.fs
|-99K
|BTCUSD
|-370K
|USOIL
|272
|GBPJPY.pro
|-653
|FRA40
|-950
|DJ30.fs
|500
|US500
|-9
|GBPUSD.pro
|-173
|USDCHF.pro
|339
|EURJPY.pro
|-67
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +426.20 USD
Worst Trade: -1 258 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 029.22 USD
Massima perdita consecutiva: -94.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
稳定的交易，目标百万美元
Non ci sono recensioni