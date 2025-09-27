SignauxSections
Hong Wei Guo

Look up at the starry sky

Hong Wei Guo
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -57%
Axi-US888-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
485
Bénéfice trades:
333 (68.65%)
Perte trades:
152 (31.34%)
Meilleure transaction:
426.20 USD
Pire transaction:
-1 258.25 USD
Bénéfice brut:
10 101.63 USD (407 093 pips)
Perte brute:
-9 990.28 USD (833 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (1 029.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 677.64 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
276 (56.91%)
Courts trades:
209 (43.09%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
30.34 USD
Perte moyenne:
-65.73 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-94.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 466.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
-28.07%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
502.82 USD
Maximal:
2 784.02 USD (89.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.44% (724.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 347
US30 76
NAS100.fs 38
BTCUSD 11
USOIL 5
GBPJPY.pro 2
FRA40 1
DJ30.fs 1
US500 1
GBPUSD.pro 1
USDCHF.pro 1
EURJPY.pro 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 1.4K
US30 -185
NAS100.fs -758
BTCUSD -297
USOIL 6
GBPJPY.pro -5
FRA40 -11
DJ30.fs 2
US500 0
GBPUSD.pro -2
USDCHF.pro 4
EURJPY.pro -1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 20K
US30 22K
NAS100.fs -99K
BTCUSD -370K
USOIL 272
GBPJPY.pro -653
FRA40 -950
DJ30.fs 500
US500 -9
GBPUSD.pro -173
USDCHF.pro 339
EURJPY.pro -67
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +426.20 USD
Pire transaction: -1 258 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 029.22 USD
Perte consécutive maximale: -94.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

稳定的交易，目标百万美元
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 10:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.27 12:25
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 10.66% of days out of the 244 days of the signal's entire lifetime.
