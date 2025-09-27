SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA ETERNALS
Luca Farro

EA ETERNALS

Luca Farro
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 42%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
247 (79.93%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (20.06%)
En iyi işlem:
111.68 EUR
En kötü işlem:
-37.97 EUR
Brüt kâr:
789.29 EUR (42 136 pips)
Brüt zarar:
-411.58 EUR (32 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (64.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
291.50 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
125 (40.45%)
Satış işlemleri:
184 (59.55%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.22 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-6.64 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-229.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-229.58 EUR (10)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.02 EUR
Maksimum:
229.58 EUR (20.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.78% (229.58 EUR)
Varlığa göre:
1.51% (19.34 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 116
GBPUSD 87
EURCAD 67
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 167
GBPUSD 145
EURCAD 86
EURCHF 34
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 13K
GBPUSD -11K
EURCAD 4.8K
EURCHF 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.68 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +64.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -229.58 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Minimum capital: $800
Works on all Forex trades 
Average of 100 trades per month
İnceleme yok
