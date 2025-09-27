- Büyüme
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
247 (79.93%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (20.06%)
En iyi işlem:
111.68 EUR
En kötü işlem:
-37.97 EUR
Brüt kâr:
789.29 EUR (42 136 pips)
Brüt zarar:
-411.58 EUR (32 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (64.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
291.50 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
125 (40.45%)
Satış işlemleri:
184 (59.55%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.22 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-6.64 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-229.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-229.58 EUR (10)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.02 EUR
Maksimum:
229.58 EUR (20.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.78% (229.58 EUR)
Varlığa göre:
1.51% (19.34 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|116
|GBPUSD
|87
|EURCAD
|67
|EURCHF
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|167
|GBPUSD
|145
|EURCAD
|86
|EURCHF
|34
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|13K
|GBPUSD
|-11K
|EURCAD
|4.8K
|EURCHF
|2.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +111.68 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +64.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -229.58 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
