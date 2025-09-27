SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA ETERNALS
Luca Farro

EA ETERNALS

0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 42%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
247 (79.93%)
Loss Trade:
62 (20.06%)
Best Trade:
111.68 EUR
Worst Trade:
-37.97 EUR
Profitto lordo:
789.29 EUR (42 136 pips)
Perdita lorda:
-411.58 EUR (32 828 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (64.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
291.50 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
125 (40.45%)
Short Trade:
184 (59.55%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.22 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-6.64 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-229.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-229.58 EUR (10)
Crescita mensile:
8.86%
Previsione annuale:
107.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.02 EUR
Massimale:
229.58 EUR (20.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.78% (229.58 EUR)
Per equità:
1.51% (19.34 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 116
GBPUSD 87
EURCAD 67
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 167
GBPUSD 145
EURCAD 86
EURCHF 34
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 13K
GBPUSD -11K
EURCAD 4.8K
EURCHF 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.68 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +64.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -229.58 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Capitale minimo: 800€
Lavora su tutti gli scambi del Forex 
Media 100 operazioni al mese
Non ci sono recensioni
