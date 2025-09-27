- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
247 (79.93%)
Loss Trade:
62 (20.06%)
Best Trade:
111.68 EUR
Worst Trade:
-37.97 EUR
Profitto lordo:
789.29 EUR (42 136 pips)
Perdita lorda:
-411.58 EUR (32 828 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (64.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
291.50 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
125 (40.45%)
Short Trade:
184 (59.55%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.22 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-6.64 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-229.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-229.58 EUR (10)
Crescita mensile:
8.86%
Previsione annuale:
107.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.02 EUR
Massimale:
229.58 EUR (20.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.78% (229.58 EUR)
Per equità:
1.51% (19.34 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|116
|GBPUSD
|87
|EURCAD
|67
|EURCHF
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|167
|GBPUSD
|145
|EURCAD
|86
|EURCHF
|34
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|13K
|GBPUSD
|-11K
|EURCAD
|4.8K
|EURCHF
|2.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.68 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +64.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -229.58 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
Capitale minimo: 800€
Lavora su tutti gli scambi del Forex
Media 100 operazioni al mese
Non ci sono recensioni