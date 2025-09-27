SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA ETERNALS
Luca Farro

EA ETERNALS

Luca Farro
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 42%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
309
Bénéfice trades:
247 (79.93%)
Perte trades:
62 (20.06%)
Meilleure transaction:
111.68 EUR
Pire transaction:
-37.97 EUR
Bénéfice brut:
789.29 EUR (42 136 pips)
Perte brute:
-411.58 EUR (32 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (64.69 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
291.50 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.16%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
125 (40.45%)
Courts trades:
184 (59.55%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
1.22 EUR
Bénéfice moyen:
3.20 EUR
Perte moyenne:
-6.64 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-229.58 EUR)
Perte consécutive maximale:
-229.58 EUR (10)
Croissance mensuelle:
8.86%
Prévision annuelle:
107.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.02 EUR
Maximal:
229.58 EUR (20.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.78% (229.58 EUR)
Par fonds propres:
1.51% (19.34 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 116
GBPUSD 87
EURCAD 67
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 167
GBPUSD 145
EURCAD 86
EURCHF 34
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 13K
GBPUSD -11K
EURCAD 4.8K
EURCHF 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.68 EUR
Pire transaction: -38 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +64.69 EUR
Perte consécutive maximale: -229.58 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Minimum capital: $800
Works on all Forex trades 
Average of 100 trades per month
Aucun avis
