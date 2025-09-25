SinyallerBölümler
Rodrigo Bautista Corones

CyC AI Swing Trading

Rodrigo Bautista Corones
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 102%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
180 (74.38%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (25.62%)
En iyi işlem:
55.76 USD
En kötü işlem:
-26.14 USD
Brüt kâr:
629.96 USD (248 811 pips)
Brüt zarar:
-364.52 USD (101 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (8.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.34 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
33.29%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.29
Alış işlemleri:
151 (62.40%)
Satış işlemleri:
91 (37.60%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-57.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.64 USD (6)
Aylık büyüme:
7.18%
Yıllık tahmin:
87.15%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
115.90 USD (29.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.76% (115.90 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 105
EURUSDm 59
XAUUSDm 45
USDJPYm 24
AUDUSDm 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm -42
EURUSDm 199
XAUUSDm 151
USDJPYm -44
AUDUSDm 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm -3.2K
EURUSDm 4.4K
XAUUSDm 151K
USDJPYm -5.6K
AUDUSDm 157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.76 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Myfxbook-audited algorithmic swing strategy.

Focused on risk control and long-term consistency.

www.cycsocialtrading.com

İnceleme yok
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
