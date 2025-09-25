- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
180 (74.38%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (25.62%)
En iyi işlem:
55.76 USD
En kötü işlem:
-26.14 USD
Brüt kâr:
629.96 USD (248 811 pips)
Brüt zarar:
-364.52 USD (101 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (8.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.34 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
33.29%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.29
Alış işlemleri:
151 (62.40%)
Satış işlemleri:
91 (37.60%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-57.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.64 USD (6)
Aylık büyüme:
7.18%
Yıllık tahmin:
87.15%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
115.90 USD (29.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.76% (115.90 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|105
|EURUSDm
|59
|XAUUSDm
|45
|USDJPYm
|24
|AUDUSDm
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm
|-42
|EURUSDm
|199
|XAUUSDm
|151
|USDJPYm
|-44
|AUDUSDm
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm
|-3.2K
|EURUSDm
|4.4K
|XAUUSDm
|151K
|USDJPYm
|-5.6K
|AUDUSDm
|157
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.76 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Myfxbook-audited algorithmic swing strategy.
Focused on risk control and long-term consistency.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
102%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
25
97%
242
74%
33%
1.72
1.10
USD
USD
6%
1:200