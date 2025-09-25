- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
180 (74.38%)
Loss Trade:
62 (25.62%)
Best Trade:
55.76 USD
Worst Trade:
-26.14 USD
Profitto lordo:
629.96 USD (248 811 pips)
Perdita lorda:
-364.52 USD (101 608 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (8.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
33.29%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
151 (62.40%)
Short Trade:
91 (37.60%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-5.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-57.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.64 USD (6)
Crescita mensile:
7.18%
Previsione annuale:
87.15%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
115.90 USD (29.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.76% (115.90 USD)
Per equità:
0.01% (0.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|105
|EURUSDm
|59
|XAUUSDm
|45
|USDJPYm
|24
|AUDUSDm
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm
|-42
|EURUSDm
|199
|XAUUSDm
|151
|USDJPYm
|-44
|AUDUSDm
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm
|-3.2K
|EURUSDm
|4.4K
|XAUUSDm
|151K
|USDJPYm
|-5.6K
|AUDUSDm
|157
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Myfxbook-audited algorithmic swing strategy.
Focused on risk control and long-term consistency.
