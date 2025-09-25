SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CyC AI Swing Trading
Rodrigo Bautista Corones

CyC AI Swing Trading

Rodrigo Bautista Corones
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 102%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
180 (74.38%)
Loss Trade:
62 (25.62%)
Best Trade:
55.76 USD
Worst Trade:
-26.14 USD
Profitto lordo:
629.96 USD (248 811 pips)
Perdita lorda:
-364.52 USD (101 608 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (8.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
33.29%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
151 (62.40%)
Short Trade:
91 (37.60%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-5.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-57.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.64 USD (6)
Crescita mensile:
7.18%
Previsione annuale:
87.15%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
115.90 USD (29.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.76% (115.90 USD)
Per equità:
0.01% (0.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 105
EURUSDm 59
XAUUSDm 45
USDJPYm 24
AUDUSDm 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm -42
EURUSDm 199
XAUUSDm 151
USDJPYm -44
AUDUSDm 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm -3.2K
EURUSDm 4.4K
XAUUSDm 151K
USDJPYm -5.6K
AUDUSDm 157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.76 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.89 USD
Massima perdita consecutiva: -57.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Myfxbook-audited algorithmic swing strategy.

Focused on risk control and long-term consistency.

www.cycsocialtrading.com

2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CyC AI Swing Trading
30USD al mese
102%
0
0
USD
2K
USD
25
97%
242
74%
33%
1.72
1.10
USD
6%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.