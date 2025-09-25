SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CyC AI Swing Trading
Rodrigo Bautista Corones

CyC AI Swing Trading

Rodrigo Bautista Corones
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 102%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
242
Bénéfice trades:
180 (74.38%)
Perte trades:
62 (25.62%)
Meilleure transaction:
55.76 USD
Pire transaction:
-26.14 USD
Bénéfice brut:
629.96 USD (248 811 pips)
Perte brute:
-364.52 USD (101 608 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (8.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
190.34 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
33.29%
Charge de dépôt maximale:
0.58%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
151 (62.40%)
Courts trades:
91 (37.60%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
3.50 USD
Perte moyenne:
-5.88 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-57.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.64 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.18%
Prévision annuelle:
87.15%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
115.90 USD (29.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.76% (115.90 USD)
Par fonds propres:
0.01% (0.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDm 105
EURUSDm 59
XAUUSDm 45
USDJPYm 24
AUDUSDm 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDm -42
EURUSDm 199
XAUUSDm 151
USDJPYm -44
AUDUSDm 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDm -3.2K
EURUSDm 4.4K
XAUUSDm 151K
USDJPYm -5.6K
AUDUSDm 157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.76 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +8.89 USD
Perte consécutive maximale: -57.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Myfxbook-audited algorithmic swing strategy.

Focused on risk control and long-term consistency.

www.cycsocialtrading.com

Aucun avis
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CyC AI Swing Trading
30 USD par mois
102%
0
0
USD
2K
USD
25
97%
242
74%
33%
1.72
1.10
USD
6%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.