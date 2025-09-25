- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
16.05 USD
En kötü işlem:
-34.92 USD
Brüt kâr:
29.56 USD (640 pips)
Brüt zarar:
-34.92 USD (573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (29.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.56 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
19.50%
Maks. mevduat yükü:
16.74%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-34.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-34.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.92 USD (1)
Aylık büyüme:
-5.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.36 USD
Maksimum:
34.92 USD (26.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.95% (34.92 USD)
Varlığa göre:
25.75% (33.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 26
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
ICMarkets-Live02
|1.19 × 16
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
Pepperstone-Edge03
|2.09 × 149
|
Pepperstone-Edge01
|2.69 × 165
|
OneTrade-Real
|2.89 × 9
|
Activtrades-4
|3.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
LONG TERM FOR GBPUSD, MINIMUN CAPITAL=100 USD, USE ANY BROKER.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
4
100%
9
88%
19%
0.84
-0.60
USD
USD
27%
1:500