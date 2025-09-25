- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
16.05 USD
Worst Trade:
-34.92 USD
Profitto lordo:
29.56 USD (640 pips)
Perdita lorda:
-34.92 USD (573 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (29.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.56 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
19.50%
Massimo carico di deposito:
16.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-34.92 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-34.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.92 USD (1)
Crescita mensile:
-5.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.36 USD
Massimale:
34.92 USD (26.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.95% (34.92 USD)
Per equità:
25.75% (33.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.05 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.56 USD
Massima perdita consecutiva: -34.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 26
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
ICMarkets-Live02
|1.19 × 16
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
Pepperstone-Edge03
|2.09 × 149
|
Pepperstone-Edge01
|2.69 × 165
|
OneTrade-Real
|2.89 × 9
|
Activtrades-4
|3.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
LONG TERM FOR GBPUSD, MINIMUN CAPITAL=100 USD, USE ANY BROKER.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
4
100%
9
88%
19%
0.84
-0.60
USD
USD
27%
1:500