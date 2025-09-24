Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 2380 ICMarketsSC-Live02 0.33 × 3 ForexTimeFXTM-ECN 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.44 × 36 ICMarketsSC-Live19 0.56 × 71 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live08 0.82 × 115 VantageInternational-Live 4 1.00 × 10 ICMarketsSC-Live04 1.14 × 1233 ICMarketsSC-Live23 1.17 × 87 ICMarketsSC-Live07 1.33 × 2179 ICMarketsSC-Live11 1.42 × 674 ICMarketsSC-Live20 1.81 × 79 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 8 ICMarkets-Live19 2.00 × 1 Pepperstone-Edge01 2.14 × 450 ICMarkets-Live06 2.20 × 215 ICMarketsSC-Live24 2.20 × 352 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 2.50 × 2 Axi-US06-Live 2.59 × 32 AdmiralMarkets-Live 2.67 × 3 42 daha fazla...