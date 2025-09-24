SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Five Strategy
You Ming Xing

Five Strategy

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
39 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (35.00%)
En iyi işlem:
41.93 USD
En kötü işlem:
-13.51 USD
Brüt kâr:
172.70 USD (11 629 pips)
Brüt zarar:
-88.29 USD (6 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.38
Alış işlemleri:
36 (60.00%)
Satış işlemleri:
24 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.97 USD (3)
Aylık büyüme:
39.80%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.97 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.04% (24.97 USD)
Varlığa göre:
8.11% (25.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 39
USDJPY 13
XAUUSD 2
XAUEUR 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
GBPJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6
USDJPY 59
XAUUSD 2
XAUEUR 3
GBPUSD 9
EURJPY 0
GBPJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 631
USDJPY 2.5K
XAUUSD 216
XAUEUR 276
GBPUSD 921
EURJPY 34
GBPJPY 671
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.93 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
ICMarketsSC-Live02
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 36
ICMarketsSC-Live19
0.56 × 71
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 115
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1233
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 87
ICMarketsSC-Live07
1.33 × 2179
ICMarketsSC-Live11
1.42 × 674
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 8
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.14 × 450
ICMarkets-Live06
2.20 × 215
ICMarketsSC-Live24
2.20 × 352
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
Axi-US06-Live
2.59 × 32
AdmiralMarkets-Live
2.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 05:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.