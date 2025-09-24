- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
39 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (35.00%)
En iyi işlem:
41.93 USD
En kötü işlem:
-13.51 USD
Brüt kâr:
172.70 USD (11 629 pips)
Brüt zarar:
-88.29 USD (6 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.38
Alış işlemleri:
36 (60.00%)
Satış işlemleri:
24 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.97 USD (3)
Aylık büyüme:
39.80%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.97 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.04% (24.97 USD)
Varlığa göre:
8.11% (25.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|USDJPY
|13
|XAUUSD
|2
|XAUEUR
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6
|USDJPY
|59
|XAUUSD
|2
|XAUEUR
|3
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|631
|USDJPY
|2.5K
|XAUUSD
|216
|XAUEUR
|276
|GBPUSD
|921
|EURJPY
|34
|GBPJPY
|671
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.93 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live02
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 36
|
ICMarketsSC-Live19
|0.56 × 71
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1233
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 87
|
ICMarketsSC-Live07
|1.33 × 2179
|
ICMarketsSC-Live11
|1.42 × 674
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.14 × 450
|
ICMarkets-Live06
|2.20 × 215
|
ICMarketsSC-Live24
|2.20 × 352
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
285
USD
USD
6
96%
60
65%
100%
1.95
1.41
USD
USD
8%
1:500