- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
39 (65.00%)
Loss Trade:
21 (35.00%)
Best Trade:
41.93 USD
Worst Trade:
-13.51 USD
Profitto lordo:
172.70 USD (11 629 pips)
Perdita lorda:
-88.29 USD (6 419 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.33%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.38
Long Trade:
36 (60.00%)
Short Trade:
24 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-4.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.97 USD (3)
Crescita mensile:
39.80%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.97 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.04% (24.97 USD)
Per equità:
8.11% (25.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|USDJPY
|13
|XAUUSD
|2
|XAUEUR
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6
|USDJPY
|59
|XAUUSD
|2
|XAUEUR
|3
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|631
|USDJPY
|2.5K
|XAUUSD
|216
|XAUEUR
|276
|GBPUSD
|921
|EURJPY
|34
|GBPJPY
|671
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.93 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.98 USD
Massima perdita consecutiva: -24.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live02
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 36
|
ICMarketsSC-Live19
|0.56 × 71
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1233
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 87
|
ICMarketsSC-Live07
|1.33 × 2179
|
ICMarketsSC-Live11
|1.42 × 674
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.14 × 450
|
ICMarkets-Live06
|2.20 × 215
|
ICMarketsSC-Live24
|2.20 × 352
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
285
USD
USD
6
96%
60
65%
100%
1.95
1.41
USD
USD
8%
1:500