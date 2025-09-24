- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
20 (42.55%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (57.45%)
En iyi işlem:
65.90 USD
En kötü işlem:
-24.09 USD
Brüt kâr:
221.82 USD (22 347 pips)
Brüt zarar:
-126.75 USD (12 813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (52.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.07 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.09%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
45 (95.74%)
Satış işlemleri:
2 (4.26%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
11.09 USD
Ortalama zarar:
-4.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-68.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.58 USD (12)
Aylık büyüme:
8.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.29 USD
Maksimum:
68.58 USD (5.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.66% (68.58 USD)
Varlığa göre:
3.50% (42.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|-8
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|-576
|GBPJPY
|-86
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.90 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +52.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live02
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 36
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1233
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 87
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 2125
|
ICMarketsSC-Live11
|1.50 × 616
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|2.20 × 352
|
ICMarkets-Live06
|2.30 × 205
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
9%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
47
42%
100%
1.75
2.02
USD
USD
6%
1:400