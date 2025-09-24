- Crescita
Trade:
47
Profit Trade:
20 (42.55%)
Loss Trade:
27 (57.45%)
Best Trade:
65.90 USD
Worst Trade:
-24.09 USD
Profitto lordo:
221.82 USD (22 347 pips)
Perdita lorda:
-126.75 USD (12 813 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (52.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.07 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.09%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
45 (95.74%)
Short Trade:
2 (4.26%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
11.09 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-68.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.58 USD (12)
Crescita mensile:
8.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.29 USD
Massimale:
68.58 USD (5.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.66% (68.58 USD)
Per equità:
3.50% (42.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|-8
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|-576
|GBPJPY
|-86
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.90 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +52.77 USD
Massima perdita consecutiva: -68.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live02
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 36
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1233
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 87
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 2125
|
ICMarketsSC-Live11
|1.50 × 616
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|2.20 × 352
|
ICMarkets-Live06
|2.30 × 205
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
9%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
47
42%
100%
1.75
2.02
USD
USD
6%
1:400