- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
17 (94.44%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.56%)
En iyi işlem:
4.38 USD
En kötü işlem:
-1.64 USD
Brüt kâr:
31.77 USD (3 751 pips)
Brüt zarar:
-1.64 USD (200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (16.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.11 USD (9)
Sharpe oranı:
1.34
Alım-satım etkinliği:
99.15%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
18.37
Alış işlemleri:
9 (50.00%)
Satış işlemleri:
9 (50.00%)
Kâr faktörü:
19.37
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
1.87 USD
Ortalama zarar:
-1.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.64 USD (1)
Aylık büyüme:
1.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.64 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (1.64 USD)
Varlığa göre:
2.07% (41.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3
|GBPCHF
|3
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|8
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|3
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|601
|GBPCHF
|645
|AUDJPY
|501
|GBPCAD
|401
|AUDNZD
|299
|GBPAUD
|-47
|EURGBP
|200
|GBPNZD
|450
|GBPJPY
|501
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.38 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ProsperoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
PureMarket-Live
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 8
|
GemTrade-Live2
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-6
|0.00 × 6
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 37
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 42
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
Trading full automatic at 28 pair currency, gold and silver:
AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, and XAGUSD.
cut loss $500 per symbol.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
18
94%
99%
19.37
1.67
USD
USD
2%
1:500