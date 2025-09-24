SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Quantum EA
Amir Syarifudin

Quantum EA

Amir Syarifudin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FBS-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
17 (94.44%)
Loss Trade:
1 (5.56%)
Best Trade:
4.38 USD
Worst Trade:
-1.64 USD
Profitto lordo:
31.77 USD (3 751 pips)
Perdita lorda:
-1.64 USD (200 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (16.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.11 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.34
Attività di trading:
99.15%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
18.37
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.37
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
1.87 USD
Perdita media:
-1.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.64 USD (1)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.64 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (1.64 USD)
Per equità:
2.07% (41.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 3
GBPCHF 3
AUDJPY 2
GBPCAD 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
EURGBP 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 4
GBPCHF 8
AUDJPY 3
GBPCAD 3
AUDNZD 2
GBPAUD 1
EURGBP 3
GBPNZD 2
GBPJPY 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 601
GBPCHF 645
AUDJPY 501
GBPCAD 401
AUDNZD 299
GBPAUD -47
EURGBP 200
GBPNZD 450
GBPJPY 501
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.38 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ProsperoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
PureMarket-Live
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 8
GemTrade-Live2
0.00 × 2
EGlobal-Classic3
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 16
ICMarkets-Live16
0.00 × 9
FBS-Real-6
0.00 × 6
Tickmill02-Live
0.00 × 3
STDMarkets-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 37
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 42
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
266 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading full automatic at 28 pair currency, gold and silver:

AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, and XAGUSD.

cut loss $500 per symbol.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 17:49
Share of trading days is too low
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 07:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 07:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 07:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 07:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 07:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quantum EA
30USD al mese
2%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
18
94%
99%
19.37
1.67
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.