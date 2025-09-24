- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
17 (94.44%)
Loss Trade:
1 (5.56%)
Best Trade:
4.38 USD
Worst Trade:
-1.64 USD
Profitto lordo:
31.77 USD (3 751 pips)
Perdita lorda:
-1.64 USD (200 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (16.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.11 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.34
Attività di trading:
99.15%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
18.37
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.37
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
1.87 USD
Perdita media:
-1.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.64 USD (1)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.64 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (1.64 USD)
Per equità:
2.07% (41.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3
|GBPCHF
|3
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|8
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|3
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|601
|GBPCHF
|645
|AUDJPY
|501
|GBPCAD
|401
|AUDNZD
|299
|GBPAUD
|-47
|EURGBP
|200
|GBPNZD
|450
|GBPJPY
|501
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.38 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ProsperoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
PureMarket-Live
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 8
|
GemTrade-Live2
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-6
|0.00 × 6
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 37
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 42
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
266 più
Trading full automatic at 28 pair currency, gold and silver:
AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, and XAGUSD.
cut loss $500 per symbol.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
18
94%
99%
19.37
1.67
USD
USD
2%
1:500