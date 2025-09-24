Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ProsperoMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 PureMarket-Live 0.00 × 3 Coinexx-Demo 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 3 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 8 GemTrade-Live2 0.00 × 2 EGlobal-Classic3 0.00 × 4 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.00 × 16 ICMarkets-Live16 0.00 × 9 FBS-Real-6 0.00 × 6 Tickmill02-Live 0.00 × 3 STDMarkets-Live 0.00 × 1 GKFX-Live-2 0.00 × 2 Exness-Real9 0.00 × 37 VantageFX-Live 3 0.00 × 1 LQD1-Live01 0.00 × 1 TradersWay-Live 2 0.00 × 42 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 2 SwissCapitalFinBroker-RealFX 0.00 × 2 TickmillAsia-Live06 0.00 × 1 266 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou