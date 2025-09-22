SinyallerBölümler
Riccardo Albo

Aurora

Riccardo Albo
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 13%
ActivTradesEU-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 729
Kârla kapanan işlemler:
2 536 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 193 (31.99%)
En iyi işlem:
219.05 EUR
En kötü işlem:
-107.74 EUR
Brüt kâr:
10 456.51 EUR (706 490 pips)
Brüt zarar:
-9 131.33 EUR (717 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (64.88 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
224.44 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
1 893 (50.76%)
Satış işlemleri:
1 836 (49.24%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.36 EUR
Ortalama kâr:
4.12 EUR
Ortalama zarar:
-7.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-43.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-470.37 EUR (12)
Aylık büyüme:
1.43%
Yıllık tahmin:
17.81%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.94 EUR
Maksimum:
969.42 EUR (8.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.06% (969.42 EUR)
Varlığa göre:
3.78% (414.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1216
EURUSD 782
AUDUSD 269
AUDCAD 265
AUDNZD 215
NZDCAD 165
GOLD 153
EURGBP 92
GBPCHF 69
NZDUSD 39
NZDJPY 36
GBPJPY 35
GBPCAD 32
EURNZD 32
AUDJPY 31
CADJPY 30
USDJPY 29
USDCHF 27
EURAUD 27
CHFJPY 27
AUDCHF 26
CADCHF 25
EURCHF 25
NZDCHF 23
EURJPY 18
USDCAD 16
GBPAUD 13
EURCAD 10
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 339
EURUSD 474
AUDUSD 168
AUDCAD 221
AUDNZD 62
NZDCAD 164
GOLD 162
EURGBP 39
GBPCHF 131
NZDUSD 31
NZDJPY 28
GBPJPY 36
GBPCAD 24
EURNZD 11
AUDJPY 19
CADJPY -8
USDJPY -454
USDCHF -47
EURAUD 24
CHFJPY 7
AUDCHF 16
CADCHF 4
EURCHF 6
NZDCHF 18
EURJPY 16
USDCAD 4
GBPAUD 3
EURCAD 8
GBPNZD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -7.2K
EURUSD -1.4K
AUDUSD -406
AUDCAD 25K
AUDNZD 5.4K
NZDCAD 16K
GOLD 4.8K
EURGBP -4K
GBPCHF -13K
NZDUSD 865
NZDJPY 3.1K
GBPJPY -1.7K
GBPCAD -56
EURNZD -3.6K
AUDJPY 1.2K
CADJPY -4.8K
USDJPY -32K
USDCHF -2.5K
EURAUD -1K
CHFJPY 1.6K
AUDCHF 1.5K
CADCHF -2.7K
EURCHF -2K
NZDCHF 1.6K
EURJPY 2.4K
USDCAD -269
GBPAUD 703
EURCAD 1K
GBPNZD 466
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +219.05 EUR
En kötü işlem: -108 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +64.88 EUR
Maksimum ardışık zarar: -43.19 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aurora
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
11K
EUR
94
95%
3 729
68%
100%
1.14
0.36
EUR
9%
1:30
