Riccardo Albo

Aurora

Riccardo Albo
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 13%
ActivTradesEU-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 729
Profit Trade:
2 536 (68.00%)
Loss Trade:
1 193 (31.99%)
Best Trade:
219.05 EUR
Worst Trade:
-107.74 EUR
Profitto lordo:
10 456.51 EUR (706 490 pips)
Perdita lorda:
-9 131.33 EUR (717 465 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (64.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
224.44 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.92%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
1 893 (50.76%)
Short Trade:
1 836 (49.24%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.36 EUR
Profitto medio:
4.12 EUR
Perdita media:
-7.65 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-43.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-470.37 EUR (12)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
17.81%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.94 EUR
Massimale:
969.42 EUR (8.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.06% (969.42 EUR)
Per equità:
3.78% (414.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1216
EURUSD 782
AUDUSD 269
AUDCAD 265
AUDNZD 215
NZDCAD 165
GOLD 153
EURGBP 92
GBPCHF 69
NZDUSD 39
NZDJPY 36
GBPJPY 35
GBPCAD 32
EURNZD 32
AUDJPY 31
CADJPY 30
USDJPY 29
USDCHF 27
EURAUD 27
CHFJPY 27
AUDCHF 26
CADCHF 25
EURCHF 25
NZDCHF 23
EURJPY 18
USDCAD 16
GBPAUD 13
EURCAD 10
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 339
EURUSD 474
AUDUSD 168
AUDCAD 221
AUDNZD 62
NZDCAD 164
GOLD 162
EURGBP 39
GBPCHF 131
NZDUSD 31
NZDJPY 28
GBPJPY 36
GBPCAD 24
EURNZD 11
AUDJPY 19
CADJPY -8
USDJPY -454
USDCHF -47
EURAUD 24
CHFJPY 7
AUDCHF 16
CADCHF 4
EURCHF 6
NZDCHF 18
EURJPY 16
USDCAD 4
GBPAUD 3
EURCAD 8
GBPNZD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -7.2K
EURUSD -1.4K
AUDUSD -406
AUDCAD 25K
AUDNZD 5.4K
NZDCAD 16K
GOLD 4.8K
EURGBP -4K
GBPCHF -13K
NZDUSD 865
NZDJPY 3.1K
GBPJPY -1.7K
GBPCAD -56
EURNZD -3.6K
AUDJPY 1.2K
CADJPY -4.8K
USDJPY -32K
USDCHF -2.5K
EURAUD -1K
CHFJPY 1.6K
AUDCHF 1.5K
CADCHF -2.7K
EURCHF -2K
NZDCHF 1.6K
EURJPY 2.4K
USDCAD -269
GBPAUD 703
EURCAD 1K
GBPNZD 466
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +219.05 EUR
Worst Trade: -108 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +64.88 EUR
Massima perdita consecutiva: -43.19 EUR

