Riccardo Albo

Aurora

Riccardo Albo
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 13%
ActivTradesEU-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 698
Bénéfice trades:
2 520 (68.14%)
Perte trades:
1 178 (31.86%)
Meilleure transaction:
219.05 EUR
Pire transaction:
-107.74 EUR
Bénéfice brut:
10 281.60 EUR (697 330 pips)
Perte brute:
-8 975.33 EUR (706 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (64.88 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
224.44 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.92%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
1 876 (50.73%)
Courts trades:
1 822 (49.27%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.35 EUR
Bénéfice moyen:
4.08 EUR
Perte moyenne:
-7.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-43.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-470.37 EUR (12)
Croissance mensuelle:
1.28%
Prévision annuelle:
16.32%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.94 EUR
Maximal:
969.42 EUR (8.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.06% (969.42 EUR)
Par fonds propres:
3.78% (414.71 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1195
EURUSD 776
AUDUSD 266
AUDCAD 264
AUDNZD 215
NZDCAD 165
GOLD 153
EURGBP 92
GBPCHF 69
NZDUSD 39
NZDJPY 36
GBPJPY 35
GBPCAD 32
EURNZD 32
AUDJPY 31
CADJPY 30
USDJPY 29
USDCHF 27
EURAUD 27
CHFJPY 27
AUDCHF 26
CADCHF 25
EURCHF 25
NZDCHF 23
EURJPY 18
USDCAD 16
GBPAUD 13
EURCAD 10
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 323
EURUSD 470
AUDUSD 168
AUDCAD 220
AUDNZD 62
NZDCAD 164
GOLD 162
EURGBP 39
GBPCHF 131
NZDUSD 31
NZDJPY 28
GBPJPY 36
GBPCAD 24
EURNZD 11
AUDJPY 19
CADJPY -8
USDJPY -454
USDCHF -47
EURAUD 24
CHFJPY 7
AUDCHF 16
CADCHF 4
EURCHF 6
NZDCHF 18
EURJPY 16
USDCAD 4
GBPAUD 3
EURCAD 8
GBPNZD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -5.6K
EURUSD -1.3K
AUDUSD -215
AUDCAD 25K
AUDNZD 5.4K
NZDCAD 16K
GOLD 4.8K
EURGBP -4K
GBPCHF -13K
NZDUSD 865
NZDJPY 3.1K
GBPJPY -1.7K
GBPCAD -56
EURNZD -3.6K
AUDJPY 1.2K
CADJPY -4.8K
USDJPY -32K
USDCHF -2.5K
EURAUD -1K
CHFJPY 1.6K
AUDCHF 1.5K
CADCHF -2.7K
EURCHF -2K
NZDCHF 1.6K
EURJPY 2.4K
USDCAD -269
GBPAUD 703
EURCAD 1K
GBPNZD 466
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +219.05 EUR
Pire transaction: -108 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +64.88 EUR
Perte consécutive maximale: -43.19 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesEU-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
