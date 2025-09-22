- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
19 (59.37%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (40.63%)
En iyi işlem:
177.76 USD
En kötü işlem:
-52.15 USD
Brüt kâr:
331.34 USD (80 569 pips)
Brüt zarar:
-228.60 USD (79 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (46.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
5.35%
Maks. mevduat yükü:
65.03%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
23 (71.88%)
Satış işlemleri:
9 (28.13%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
17.44 USD
Ortalama zarar:
-17.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-198.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.65 USD (6)
Aylık büyüme:
4.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
118.01 USD
Maksimum:
198.65 USD (7.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.92% (198.65 USD)
Varlığa göre:
13.52% (339.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|103
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +177.76 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 9
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
2
100%
32
59%
5%
1.44
3.21
USD
USD
14%
1:200