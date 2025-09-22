- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
15 (60.00%)
Loss Trade:
10 (40.00%)
Best Trade:
177.76 USD
Worst Trade:
-52.15 USD
Profitto lordo:
306.74 USD (59 582 pips)
Perdita lorda:
-221.05 USD (72 255 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (46.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
3.93%
Massimo carico di deposito:
65.03%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
21 (84.00%)
Short Trade:
4 (16.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
20.45 USD
Perdita media:
-22.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-198.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.65 USD (6)
Crescita mensile:
3.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
118.01 USD
Massimale:
198.65 USD (7.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.92% (198.65 USD)
Per equità:
13.52% (339.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|86
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.76 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +46.82 USD
Massima perdita consecutiva: -198.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
2
100%
25
60%
4%
1.38
3.43
USD
USD
14%
1:200