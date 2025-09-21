- Büyüme
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
37 (34.90%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (65.09%)
En iyi işlem:
157.31 USD
En kötü işlem:
-170.05 USD
Brüt kâr:
1 935.16 USD (18 101 pips)
Brüt zarar:
-1 973.12 USD (14 195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (581.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
816.82 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.81%
Maks. mevduat yükü:
110.66%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
62 (58.49%)
Satış işlemleri:
44 (41.51%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.36 USD
Ortalama kâr:
52.30 USD
Ortalama zarar:
-28.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-667.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-667.51 USD (17)
Aylık büyüme:
38.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
354.95 USD
Maksimum:
1 296.29 USD (73.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.72% (1 296.29 USD)
Varlığa göre:
29.11% (265.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|22
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|8
|EURCAD
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-428
|NZDCAD
|51
|GBPUSD
|475
|EURUSD
|-11
|EURCAD
|84
|USDJPY
|-209
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|-29
|CADCHF
|-353
|NZDUSD
|105
|AUDCAD
|274
|EURCHF
|35
|CHFJPY
|-39
|EURJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-1.7K
|NZDCAD
|431
|GBPUSD
|2.5K
|EURUSD
|-200
|EURCAD
|628
|USDJPY
|-1.2K
|USDCHF
|53
|AUDUSD
|-228
|CADCHF
|-1.1K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDCAD
|3K
|EURCHF
|583
|CHFJPY
|-427
|EURJPY
|-31
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +157.31 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +581.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -667.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.61 × 164
|
ICMarketsSC-Live05
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live24
|0.69 × 553
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.99 × 972
|
ICMarketsSC-Live14
|1.12 × 243
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|1.32 × 461
|
OrbexGlobal-Live
|1.60 × 47
İnceleme yok
