Sinyaller / MetaTrader 4 / Probable outcome
OLEKSANDR ZAKHARCHUK

Probable outcome

OLEKSANDR ZAKHARCHUK
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
37 (34.90%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (65.09%)
En iyi işlem:
157.31 USD
En kötü işlem:
-170.05 USD
Brüt kâr:
1 935.16 USD (18 101 pips)
Brüt zarar:
-1 973.12 USD (14 195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (581.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
816.82 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.81%
Maks. mevduat yükü:
110.66%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
62 (58.49%)
Satış işlemleri:
44 (41.51%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.36 USD
Ortalama kâr:
52.30 USD
Ortalama zarar:
-28.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-667.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-667.51 USD (17)
Aylık büyüme:
38.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
354.95 USD
Maksimum:
1 296.29 USD (73.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.72% (1 296.29 USD)
Varlığa göre:
29.11% (265.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 27
NZDCAD 22
GBPUSD 17
EURUSD 8
EURCAD 6
USDJPY 5
USDCHF 4
AUDUSD 4
CADCHF 4
NZDUSD 3
AUDCAD 3
EURCHF 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -428
NZDCAD 51
GBPUSD 475
EURUSD -11
EURCAD 84
USDJPY -209
USDCHF 8
AUDUSD -29
CADCHF -353
NZDUSD 105
AUDCAD 274
EURCHF 35
CHFJPY -39
EURJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -1.7K
NZDCAD 431
GBPUSD 2.5K
EURUSD -200
EURCAD 628
USDJPY -1.2K
USDCHF 53
AUDUSD -228
CADCHF -1.1K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 3K
EURCHF 583
CHFJPY -427
EURJPY -31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.31 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +581.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -667.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.61 × 164
ICMarketsSC-Live05
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live24
0.69 × 553
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 972
ICMarketsSC-Live14
1.12 × 243
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.32 × 461
OrbexGlobal-Live
1.60 × 47
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.