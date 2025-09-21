Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 4 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 8 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 13 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 6 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live18 0.13 × 40 ICMarketsSC-Live27 0.23 × 117 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live23 0.61 × 164 ICMarketsSC-Live05 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live24 0.69 × 553 ICMarketsSC-Live16 0.73 × 95 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live25 0.99 × 972 ICMarketsSC-Live14 1.12 × 243 ICMarkets-Live22 1.23 × 73 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live26 1.32 × 461 OrbexGlobal-Live 1.60 × 47 49 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya