Signaux / MetaTrader 4 / Probable outcome
OLEKSANDR ZAKHARCHUK

Probable outcome

OLEKSANDR ZAKHARCHUK
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -51%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
37 (34.90%)
Perte trades:
69 (65.09%)
Meilleure transaction:
157.31 USD
Pire transaction:
-170.05 USD
Bénéfice brut:
1 935.16 USD (18 101 pips)
Perte brute:
-1 973.12 USD (14 195 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (581.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
816.82 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
82.81%
Charge de dépôt maximale:
110.66%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
62 (58.49%)
Courts trades:
44 (41.51%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.36 USD
Bénéfice moyen:
52.30 USD
Perte moyenne:
-28.60 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-667.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-667.51 USD (17)
Croissance mensuelle:
38.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
354.95 USD
Maximal:
1 296.29 USD (73.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.72% (1 296.29 USD)
Par fonds propres:
29.11% (265.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 27
NZDCAD 22
GBPUSD 17
EURUSD 8
EURCAD 6
USDJPY 5
USDCHF 4
AUDUSD 4
CADCHF 4
NZDUSD 3
AUDCAD 3
EURCHF 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -428
NZDCAD 51
GBPUSD 475
EURUSD -11
EURCAD 84
USDJPY -209
USDCHF 8
AUDUSD -29
CADCHF -353
NZDUSD 105
AUDCAD 274
EURCHF 35
CHFJPY -39
EURJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -1.7K
NZDCAD 431
GBPUSD 2.5K
EURUSD -200
EURCAD 628
USDJPY -1.2K
USDCHF 53
AUDUSD -228
CADCHF -1.1K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 3K
EURCHF 583
CHFJPY -427
EURJPY -31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.31 USD
Pire transaction: -170 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +581.50 USD
Perte consécutive maximale: -667.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.61 × 164
ICMarketsSC-Live05
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live24
0.69 × 553
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 972
ICMarketsSC-Live14
1.12 × 243
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.32 × 461
OrbexGlobal-Live
1.60 × 47
49 plus...
Aucun avis
2025.10.16 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.