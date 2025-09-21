SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Probable outcome
OLEKSANDR ZAKHARCHUK

Probable outcome

OLEKSANDR ZAKHARCHUK
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
37 (34.90%)
Loss Trade:
69 (65.09%)
Best Trade:
157.31 USD
Worst Trade:
-170.05 USD
Profitto lordo:
1 935.16 USD (18 101 pips)
Perdita lorda:
-1 973.12 USD (14 195 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (581.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
816.82 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
82.81%
Massimo carico di deposito:
110.66%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
62 (58.49%)
Short Trade:
44 (41.51%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.36 USD
Profitto medio:
52.30 USD
Perdita media:
-28.60 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-667.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-667.51 USD (17)
Crescita mensile:
38.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
354.95 USD
Massimale:
1 296.29 USD (73.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.72% (1 296.29 USD)
Per equità:
29.11% (265.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 27
NZDCAD 22
GBPUSD 17
EURUSD 8
EURCAD 6
USDJPY 5
USDCHF 4
AUDUSD 4
CADCHF 4
NZDUSD 3
AUDCAD 3
EURCHF 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -428
NZDCAD 51
GBPUSD 475
EURUSD -11
EURCAD 84
USDJPY -209
USDCHF 8
AUDUSD -29
CADCHF -353
NZDUSD 105
AUDCAD 274
EURCHF 35
CHFJPY -39
EURJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -1.7K
NZDCAD 431
GBPUSD 2.5K
EURUSD -200
EURCAD 628
USDJPY -1.2K
USDCHF 53
AUDUSD -228
CADCHF -1.1K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 3K
EURCHF 583
CHFJPY -427
EURJPY -31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.31 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +581.50 USD
Massima perdita consecutiva: -667.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.61 × 164
ICMarketsSC-Live05
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live24
0.69 × 553
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 972
ICMarketsSC-Live14
1.12 × 243
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.32 × 461
OrbexGlobal-Live
1.60 × 47
49 più
2025.10.16 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Probable outcome
30USD al mese
-51%
0
0
USD
462
USD
9
0%
106
34%
83%
0.98
-0.36
USD
74%
1:100
