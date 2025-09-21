- Crescita
Trade:
106
Profit Trade:
37 (34.90%)
Loss Trade:
69 (65.09%)
Best Trade:
157.31 USD
Worst Trade:
-170.05 USD
Profitto lordo:
1 935.16 USD (18 101 pips)
Perdita lorda:
-1 973.12 USD (14 195 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (581.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
816.82 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
82.81%
Massimo carico di deposito:
110.66%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
62 (58.49%)
Short Trade:
44 (41.51%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.36 USD
Profitto medio:
52.30 USD
Perdita media:
-28.60 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-667.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-667.51 USD (17)
Crescita mensile:
38.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
354.95 USD
Massimale:
1 296.29 USD (73.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.72% (1 296.29 USD)
Per equità:
29.11% (265.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|22
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|8
|EURCAD
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-428
|NZDCAD
|51
|GBPUSD
|475
|EURUSD
|-11
|EURCAD
|84
|USDJPY
|-209
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|-29
|CADCHF
|-353
|NZDUSD
|105
|AUDCAD
|274
|EURCHF
|35
|CHFJPY
|-39
|EURJPY
|-2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-1.7K
|NZDCAD
|431
|GBPUSD
|2.5K
|EURUSD
|-200
|EURCAD
|628
|USDJPY
|-1.2K
|USDCHF
|53
|AUDUSD
|-228
|CADCHF
|-1.1K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDCAD
|3K
|EURCHF
|583
|CHFJPY
|-427
|EURJPY
|-31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +157.31 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +581.50 USD
Massima perdita consecutiva: -667.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
|0.61 × 164
ICMarketsSC-Live05
|0.64 × 22
ICMarketsSC-Live24
|0.69 × 553
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
|0.99 × 972
ICMarketsSC-Live14
|1.12 × 243
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
|1.32 × 461
OrbexGlobal-Live
|1.60 × 47
