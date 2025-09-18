SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AI168
Chen Yi Zhou

AI168

Chen Yi Zhou
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 550%
LirunexLimited-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 324
Kârla kapanan işlemler:
6 070 (72.92%)
Zararla kapanan işlemler:
2 254 (27.08%)
En iyi işlem:
5 136.78 USD
En kötü işlem:
-3 310.41 USD
Brüt kâr:
67 810.89 USD (1 417 249 pips)
Brüt zarar:
-37 076.04 USD (1 358 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (200.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 138.82 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
63.48%
Maks. mevduat yükü:
15.83%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.00
Alış işlemleri:
4 726 (56.78%)
Satış işlemleri:
3 598 (43.22%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
3.69 USD
Ortalama kâr:
11.17 USD
Ortalama zarar:
-16.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-5 890.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 683.11 USD (8)
Aylık büyüme:
-30.85%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.76 USD
Maksimum:
7 683.11 USD (21.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.29% (6 262.03 USD)
Varlığa göre:
58.40% (6 208.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.std 6553
DJCUSD.std 765
USOIL.std 292
UKOIL.std 286
NACUSD.std 80
EURGBP.std 67
EURCHF.std 55
EURUSD.std 55
GBPJPY.std 49
EURNZD.std 36
GBPUSD.std 34
HKCHKD.std 22
USDZAR.std 12
NZDUSD.std 11
USDCAD.std 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.std 14K
DJCUSD.std 1.3K
USOIL.std 2K
UKOIL.std 7.5K
NACUSD.std 1.2K
EURGBP.std -1.5K
EURCHF.std 250
EURUSD.std 199
GBPJPY.std 2.3K
EURNZD.std 666
GBPUSD.std 328
HKCHKD.std 66
USDZAR.std 5
NZDUSD.std 2.5K
USDCAD.std 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.std 4.2K
DJCUSD.std 38K
USOIL.std 13K
UKOIL.std 7.1K
NACUSD.std 5.2K
EURGBP.std -16K
EURCHF.std 5.8K
EURUSD.std 2.9K
GBPJPY.std 4.3K
EURNZD.std -16K
GBPUSD.std 2.3K
HKCHKD.std 1.1K
USDZAR.std 7.4K
NZDUSD.std 317
USDCAD.std 128
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 136.78 USD
En kötü işlem: -3 310 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +200.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 890.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LirunexLimited-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI168
Ayda 30 USD
550%
0
0
USD
16K
USD
45
0%
8 324
72%
63%
1.82
3.69
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.