Chen Yi Zhou

AI168

Chen Yi Zhou
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 550%
LirunexLimited-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 324
Profit Trade:
6 070 (72.92%)
Loss Trade:
2 254 (27.08%)
Best Trade:
5 136.78 USD
Worst Trade:
-3 310.41 USD
Profitto lordo:
67 810.89 USD (1 417 249 pips)
Perdita lorda:
-37 076.04 USD (1 358 362 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (200.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 138.82 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
71.06%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.00
Long Trade:
4 726 (56.78%)
Short Trade:
3 598 (43.22%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
3.69 USD
Profitto medio:
11.17 USD
Perdita media:
-16.45 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-5 890.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 683.11 USD (8)
Crescita mensile:
-30.64%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.76 USD
Massimale:
7 683.11 USD (21.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.29% (6 262.03 USD)
Per equità:
58.40% (6 208.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.std 6553
DJCUSD.std 765
USOIL.std 292
UKOIL.std 286
NACUSD.std 80
EURGBP.std 67
EURCHF.std 55
EURUSD.std 55
GBPJPY.std 49
EURNZD.std 36
GBPUSD.std 34
HKCHKD.std 22
USDZAR.std 12
NZDUSD.std 11
USDCAD.std 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.std 14K
DJCUSD.std 1.3K
USOIL.std 2K
UKOIL.std 7.5K
NACUSD.std 1.2K
EURGBP.std -1.5K
EURCHF.std 250
EURUSD.std 199
GBPJPY.std 2.3K
EURNZD.std 666
GBPUSD.std 328
HKCHKD.std 66
USDZAR.std 5
NZDUSD.std 2.5K
USDCAD.std 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.std 4.2K
DJCUSD.std 38K
USOIL.std 13K
UKOIL.std 7.1K
NACUSD.std 5.2K
EURGBP.std -16K
EURCHF.std 5.8K
EURUSD.std 2.9K
GBPJPY.std 4.3K
EURNZD.std -16K
GBPUSD.std 2.3K
HKCHKD.std 1.1K
USDZAR.std 7.4K
NZDUSD.std 317
USDCAD.std 128
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 136.78 USD
Worst Trade: -3 310 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +200.24 USD
Massima perdita consecutiva: -5 890.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LirunexLimited-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI168
30USD al mese
550%
0
0
USD
16K
USD
45
0%
8 324
72%
71%
1.82
3.69
USD
58%
1:500
