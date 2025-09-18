SignauxSections
Chen Yi Zhou

AI168

Chen Yi Zhou
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 550%
LirunexLimited-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 324
Bénéfice trades:
6 070 (72.92%)
Perte trades:
2 254 (27.08%)
Meilleure transaction:
5 136.78 USD
Pire transaction:
-3 310.41 USD
Bénéfice brut:
67 810.89 USD (1 417 249 pips)
Perte brute:
-37 076.04 USD (1 358 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (200.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 138.82 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
71.06%
Charge de dépôt maximale:
15.83%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.00
Longs trades:
4 726 (56.78%)
Courts trades:
3 598 (43.22%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
3.69 USD
Bénéfice moyen:
11.17 USD
Perte moyenne:
-16.45 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-5 890.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 683.11 USD (8)
Croissance mensuelle:
-30.64%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.76 USD
Maximal:
7 683.11 USD (21.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.29% (6 262.03 USD)
Par fonds propres:
58.40% (6 208.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.std 6553
DJCUSD.std 765
USOIL.std 292
UKOIL.std 286
NACUSD.std 80
EURGBP.std 67
EURCHF.std 55
EURUSD.std 55
GBPJPY.std 49
EURNZD.std 36
GBPUSD.std 34
HKCHKD.std 22
USDZAR.std 12
NZDUSD.std 11
USDCAD.std 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.std 14K
DJCUSD.std 1.3K
USOIL.std 2K
UKOIL.std 7.5K
NACUSD.std 1.2K
EURGBP.std -1.5K
EURCHF.std 250
EURUSD.std 199
GBPJPY.std 2.3K
EURNZD.std 666
GBPUSD.std 328
HKCHKD.std 66
USDZAR.std 5
NZDUSD.std 2.5K
USDCAD.std 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.std 4.2K
DJCUSD.std 38K
USOIL.std 13K
UKOIL.std 7.1K
NACUSD.std 5.2K
EURGBP.std -16K
EURCHF.std 5.8K
EURUSD.std 2.9K
GBPJPY.std 4.3K
EURNZD.std -16K
GBPUSD.std 2.3K
HKCHKD.std 1.1K
USDZAR.std 7.4K
NZDUSD.std 317
USDCAD.std 128
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 136.78 USD
Pire transaction: -3 310 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +200.24 USD
Perte consécutive maximale: -5 890.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LirunexLimited-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
