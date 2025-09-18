SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NICO2000
Nicolas Gerard Marcel Blanc

NICO2000

Nicolas Gerard Marcel Blanc
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
XMGlobalMU-MT5 6
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
15 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.38 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
7.58 EUR (9 144 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
15 (7.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.58 EUR (15)
Sharpe oranı:
1.18
Alım-satım etkinliği:
13.79%
Maks. mevduat yükü:
0.04%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.51 EUR
Ortalama kâr:
0.51 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.21% (4.08 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US2000Cash 13
EU50Cash 1
FRA40Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US2000Cash 7
EU50Cash 0
FRA40Cash 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US2000Cash 7.5K
EU50Cash 169
FRA40Cash 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.38 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +7.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobalMU-MT5 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

La sécurité.

Trader les indices à faible volatilité, Russell (US 2000), S&P 500, Euro Stoxx 50.

Tout est dans la taille.



İnceleme yok
2025.10.23 20:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.18 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
