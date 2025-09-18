SignauxSections
Nicolas Gerard Marcel Blanc

NICO2000

0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
XMGlobalMU-MT5 6
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
15 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.38 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
7.58 EUR (9 144 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
15 (7.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7.58 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
1.18
Activité de trading:
13.79%
Charge de dépôt maximale:
0.04%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
15 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.51 EUR
Bénéfice moyen:
0.51 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
0.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.21% (4.08 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US2000Cash 13
EU50Cash 1
FRA40Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US2000Cash 7
EU50Cash 0
FRA40Cash 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US2000Cash 7.5K
EU50Cash 169
FRA40Cash 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.38 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +7.58 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobalMU-MT5 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

La sécurité.

Trader les indices à faible volatilité, Russell (US 2000), S&P 500, Euro Stoxx 50.

Tout est dans la taille.



Aucun avis
2025.10.23 20:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.18 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
