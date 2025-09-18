SegnaliSezioni
Nicolas Gerard Marcel Blanc

NICO2000

Nicolas Gerard Marcel Blanc
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
XMGlobalMU-MT5 6
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.38 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
7.58 EUR (9 144 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
15 (7.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.58 EUR (15)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
13.79%
Massimo carico di deposito:
0.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.51 EUR
Profitto medio:
0.51 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.21% (4.08 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US2000Cash 13
EU50Cash 1
FRA40Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US2000Cash 7
EU50Cash 0
FRA40Cash 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US2000Cash 7.5K
EU50Cash 169
FRA40Cash 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.38 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobalMU-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

La sécurité.

Trader les indices à faible volatilité, Russell (US 2000), S&P 500, Euro Stoxx 50.

Tout est dans la taille.



Non ci sono recensioni
2025.10.23 20:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.18 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
