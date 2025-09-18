- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.38 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
7.58 EUR (9 144 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
15 (7.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.58 EUR (15)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
13.79%
Massimo carico di deposito:
0.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.51 EUR
Profitto medio:
0.51 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.21% (4.08 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US2000Cash
|13
|EU50Cash
|1
|FRA40Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US2000Cash
|7
|EU50Cash
|0
|FRA40Cash
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US2000Cash
|7.5K
|EU50Cash
|169
|FRA40Cash
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.38 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobalMU-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
La sécurité.
Trader les indices à faible volatilité, Russell (US 2000), S&P 500, Euro Stoxx 50.
Tout est dans la taille.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
10
0%
15
100%
14%
n/a
0.51
EUR
EUR
0%
1:300