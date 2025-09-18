- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
0.31 EUR
En kötü işlem:
-0.03 EUR
Brüt kâr:
2.38 EUR (432 pips)
Brüt zarar:
-0.07 EUR (8 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (0.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.85 EUR (8)
Sharpe oranı:
1.04
Alım-satım etkinliği:
0.49%
Maks. mevduat yükü:
1.96%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
57.75
Alış işlemleri:
24 (77.42%)
Satış işlemleri:
7 (22.58%)
Kâr faktörü:
34.00
Beklenen getiri:
0.07 EUR
Ortalama kâr:
0.09 EUR
Ortalama zarar:
-0.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 EUR (2)
Aylık büyüme:
2.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.04 EUR (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (0.04 EUR)
Varlığa göre:
0.14% (0.14 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|17
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|231
|EURUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.31 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.04 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
TitanFX-04
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.16 × 49
|
ICMarketsSC-Live15
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.32 × 28
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
