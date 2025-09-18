- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
0.31 EUR
Worst Trade:
-0.03 EUR
Profitto lordo:
2.38 EUR (432 pips)
Perdita lorda:
-0.07 EUR (8 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (0.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.85 EUR (8)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
0.49%
Massimo carico di deposito:
1.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
57.75
Long Trade:
24 (77.42%)
Short Trade:
7 (22.58%)
Fattore di profitto:
34.00
Profitto previsto:
0.07 EUR
Profitto medio:
0.09 EUR
Perdita media:
-0.02 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-0.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 EUR (2)
Crescita mensile:
2.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.04 EUR (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.04% (0.04 EUR)
Per equità:
0.14% (0.14 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|17
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|231
|EURUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.31 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.04 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
TitanFX-04
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.16 × 49
|
ICMarketsSC-Live15
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.32 × 28
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
104 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
102
EUR
EUR
4
100%
31
87%
0%
34.00
0.07
EUR
EUR
0%
1:500