Md Rakibul Hossan

GOLD and Bitcoin

Md Rakibul Hossan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
Exness-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
788
Kârla kapanan işlemler:
424 (53.80%)
Zararla kapanan işlemler:
364 (46.19%)
En iyi işlem:
100.55 USD
En kötü işlem:
-233.00 USD
Brüt kâr:
5 536.33 USD (4 392 087 pips)
Brüt zarar:
-5 847.46 USD (3 956 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (361.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
618.30 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
102.53%
Maks. mevduat yükü:
104.68%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
499
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
610 (77.41%)
Satış işlemleri:
178 (22.59%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
13.06 USD
Ortalama zarar:
-16.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-987.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-987.85 USD (46)
Aylık büyüme:
-7.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 019.15 USD
Maksimum:
1 470.63 USD (26.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.06% (1 470.63 USD)
Varlığa göre:
8.73% (363.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 559
BTCUSDm 229
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -339
BTCUSDm 28
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 510K
BTCUSDm -75K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.55 USD
En kötü işlem: -233 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 46
Maksimum ardışık kâr: +361.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -987.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.