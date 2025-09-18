SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD and Bitcoin
Md Rakibul Hossan

GOLD and Bitcoin

Md Rakibul Hossan
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Exness-Real
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
788
Profit Trade:
424 (53.80%)
Loss Trade:
364 (46.19%)
Best Trade:
100.55 USD
Worst Trade:
-233.00 USD
Profitto lordo:
5 536.33 USD (4 392 087 pips)
Perdita lorda:
-5 847.46 USD (3 956 107 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (361.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
618.30 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
102.53%
Massimo carico di deposito:
104.68%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
513
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
610 (77.41%)
Short Trade:
178 (22.59%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
13.06 USD
Perdita media:
-16.06 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-987.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-987.85 USD (46)
Crescita mensile:
-7.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 019.15 USD
Massimale:
1 470.63 USD (26.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.06% (1 470.63 USD)
Per equità:
8.73% (363.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 559
BTCUSDm 229
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -339
BTCUSDm 28
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 510K
BTCUSDm -75K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.55 USD
Worst Trade: -233 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 46
Massimo profitto consecutivo: +361.61 USD
Massima perdita consecutiva: -987.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD and Bitcoin
150USD al mese
-7%
0
0
USD
4.3K
USD
2
0%
788
53%
103%
0.94
-0.39
USD
29%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.